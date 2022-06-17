Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Рому». Он не подходит под футбол тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может летом уйти из клуба.

Как утверждает La Repubblica, португалец не подходит под футбол нового главного тренера команды Эрика тен Хага. Сообщается, что интерес к 37-летнему игроку проявляет «Рома». В клубе считают, что трансфер Роналду сильно помог бы развитию бренда «Ромы» и повышению его узнаваемости.

По данным источника, итальянский клуб может не подписать игрока, так как не сможет платить Роналду 23 миллиона евро в год. У «Ромы» уже сейчас есть проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей. Также «Рома», как и «МЮ», в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы, а этот турнир не привлекает Роналду.

Еще один вариант продолжения карьеры португальца — возвращение в «Спортинг», который сыграет в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал одну результативную передачу в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

21 апреля «МЮ» объявил о подписании трехлетнего контракта с Эриком тен Хагом.