Полузащитник «Ювентуса» Маккенни может официально перейти в «Лидс» в понедельник

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни станет футболистом «Лидса», утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб официально объявит о сделке сегодня, 30 января. «Павлины» арендуют 24-летнего американца до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В случае, если «Лидс» совершит полноценный трансфер, клуб заключит контракт с футболистом до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Маккенни забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 21 матче за «Ювентус». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 21 миллион евро.