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Сегодня, 08:21

Каземиро: «Наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро рассказал о своей адаптации в английской команде.

«Когда приходишь в новый клуб, ты всегда мечтаешь творить историю... Особенно когда видишь величие этого клуба. Я доволен своей адаптацией здесь. Мои партнеры по команде и персонал очень помогают мне. Помогают в том числе с английским языком, который оказался довольно сложным, но я очень стараюсь лучше изучить его. С первого дня я чувствую себя здесь как дома. Мне очень комфортно в «Манчестер Юнайтед». Я предельно счастлив быть здесь и наслаждаюсь каждым моментом словно 15-летний парень! Но важнее всего видеть развитие команды. Мы на правильном пути. Это путь к завоеванию трофеев, но нам нужно продолжать расти», — приводит слова Каземиро Sky Sports.

Бразильский хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне он провел за команду из Манчестера 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал пять результативных передач.

Его клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 20 матчей.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 19 16 2 1 45-16 50
2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
10
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Лидс 19 4 6 9 26-33 18
16
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
17
 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
20
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 - : -
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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