«Ливерпуль» продлит контракт с Фирмино до 2025 года

«Ливерпуль» практически согласовал новый контракт с нападающим Роберто Фирмино, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 31-летний бразилец заключит соглашение с клубом до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче.