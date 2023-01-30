«Ливерпуль» продлит контракт с Фирмино до 2025 года
«Ливерпуль» практически согласовал новый контракт с нападающим Роберто Фирмино, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, 31-летний бразилец заключит соглашение с клубом до конца июня 2025 года с опцией продления еще на один год.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
4
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|
20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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