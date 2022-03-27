Погба: «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы"

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о сложностях в английском клубе.

«Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции дает мне импульс, — приводит слова Погба GFFN. — Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены главного тренера до моего повреждения. «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы, играть ради чего-то. Вот что грустно».

Также полузащитник рассказал о своем будущем.

«Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение завтра, могу во время трансферного окна. Я хочу прийти в себя и хорошо закончить сезон», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний француз забил один мяч и отдал девять результативных передач в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 29 туров АПЛ «МЮ» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 баллов.