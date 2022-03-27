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Погба: «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы"

Поль Погба рассказал о сложностях в «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о сложностях в английском клубе.

«Когда я не играю или когда нет результатов, приезд в сборную Франции дает мне импульс, — приводит слова Погба GFFN. — Сложно оценить сезон, потому что много всего произошло, от смены главного тренера до моего повреждения. «МЮ» ничего не выиграл ни в этом году, ни в прошлые. А я хочу брать титулы, играть ради чего-то. Вот что грустно».

Также полузащитник рассказал о своем будущем.

«Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение завтра, могу во время трансферного окна. Я хочу прийти в себя и хорошо закончить сезон», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний француз забил один мяч и отдал девять результативных передач в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

После 29 туров АПЛ «МЮ» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 баллов.

Источник: https://www.getfootballnewsfrance.com/2022/paul-pogba-on-troubles-at-manchester-united-i-want-to-win-titles-i-want-to-play-for-something/
Поль Погба
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

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 17 1 6
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