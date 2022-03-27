Сумма отступных за Рафинью составляет 75 миллионов евро. 25 миллионов, если «Лидс» вылетит из АПЛ

Стали известны подробности переговоров «Барселоны» по трансферу нападающего «Лидса» Рафинье, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма отступных за 25-летнего бразильца составляет 75 миллионов евро. Однако, если команда вылетит из АПЛ в чемпионшип, то эта сумма уменьшится до 25 миллионов. Именно поэтому каталонский клуб взял паузу и пока не делал официального предложения.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Лидс» в этом сезоне АПЛ набрал 29 очков в 30 матчах и находится в 7 очках от попадания в зону вылета.