Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг произвел впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед» во время собеседования, сообщает The Times.

По информации источника, тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что руководство манкунианцев хочет, чтобы следующий главный тренер придал команде игровую идентичность, что дает преимущество 52-летнему нидерландцу по сравнению с другими кандидатами.

Напомним, что английский клуб также рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.