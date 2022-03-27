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Сегодня, 13:15

Тен Хаг — фаворит на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг произвел впечатление на руководство «Манчестер Юнайтед» во время собеседования, сообщает The Times.

По информации источника, тен Хаг является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что руководство манкунианцев хочет, чтобы следующий главный тренер придал команде игровую идентичность, что дает преимущество 52-летнему нидерландцу по сравнению с другими кандидатами.

Напомним, что английский клуб также рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулена Лопетеги из «Севильи» и Луиса Энрике из сборной Испании.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/erik-ten-hag-moves-ahead-in-race-for-manchester-united-job-gf3wscw20
Футбол
ФК Аякс
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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