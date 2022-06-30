Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра заявил, что хочет остаться в «Фламенго»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», заявил, что хочет продолжить карьеру в бразильском клубе на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Фулхэм».
«Решать не мне — дело за «МЮ», но лично я хотел бы продолжить играть за «Фламенго». Ситуация не в моих руках. Мне нравится в «Фламенго». Посмотрим, что будет лучше для «МЮ» и лично для меня. Скоро мы все обсудим и примем решение», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Перейры.
Перейра выступает за «Фламенго» на правах аренды с августа 2021 года. На счету 26-летнего бразильца 8 голов и 3 результативных передачи в 53 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
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|0
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|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -