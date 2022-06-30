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Сегодня, 08:26

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Перейра заявил, что хочет остаться в «Фламенго»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», заявил, что хочет продолжить карьеру в бразильском клубе на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Фулхэм».

«Решать не мне — дело за «МЮ», но лично я хотел бы продолжить играть за «Фламенго». Ситуация не в моих руках. Мне нравится в «Фламенго». Посмотрим, что будет лучше для «МЮ» и лично для меня. Скоро мы все обсудим и примем решение», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Перейры.

Перейра выступает за «Фламенго» на правах аренды с августа 2021 года. На счету 26-летнего бразильца 8 голов и 3 результативных передачи в 53 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1542347438022922240
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фламенго
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