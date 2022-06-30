Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон завтра завершит переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон завтра завершит переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 1 июня у 25-летнего англичанина запланировано медицинское обследование в новом клубе.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 5 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 7 голов.

Ранее сообщалось, что голкипер проведет в «Ноттингем Форест» весь сезон-2022/23.