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Сегодня, 08:46

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Хендерсон завтра завершит переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон завтра завершит переход в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 1 июня у 25-летнего англичанина запланировано медицинское обследование в новом клубе.

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в 5 матчах «Манчестер Юнайтед» и пропустил 7 голов.

Ранее сообщалось, что голкипер проведет в «Ноттингем Форест» весь сезон-2022/23.

Источник: https://twitter.com/NicoSchira/status/1542379638298746881
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
Дин Хендерсон
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