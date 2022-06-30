«Тоттенхэм» не хочет отпускать Эмерсона в «Атлетико»
«Тоттенхэм» отказался продавать полузащитника Эмерсона Рояла «Атлетико», пишет Sky Sports. В лондонском клубе не спешат расставаться игроком.
По данным источника, мадридцы серьезно настроены на трансфер 23-летнего футболиста. «Атлетико» хотел арендовать хавбека на один сезон, однако «шпоры» отказали мадридцам.
Эмерсон играет в «Тоттенхэме» с августа прошлого года. Лондонцы купили его у «Барселоны» за 25 миллионов евро. Контракт бразильца рассчитан до 2026 года.
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15
|Саутгемптон
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16
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17
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18
|Фулхэм
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|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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