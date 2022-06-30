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Сегодня, 06:36

«Тоттенхэм» не хочет отпускать Эмерсона в «Атлетико»

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» отказался продавать полузащитника Эмерсона Рояла «Атлетико», пишет Sky Sports. В лондонском клубе не спешат расставаться игроком.

По данным источника, мадридцы серьезно настроены на трансфер 23-летнего футболиста. «Атлетико» хотел арендовать хавбека на один сезон, однако «шпоры» отказали мадридцам.

Эмерсон играет в «Тоттенхэме» с августа прошлого года. Лондонцы купили его у «Барселоны» за 25 миллионов евро. Контракт бразильца рассчитан до 2026 года.

ФК Атлетико
ФК Тоттенхэм Хотспур
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