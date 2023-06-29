«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Маунта за 60 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы заплатят за 24-летнего англичанина до 60 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время Маунт пройдет медосмотр перед завершением трансфера.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.