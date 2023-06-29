«Манчестер Юнайтед» договорился с «Челси» о трансфере Маунта за 60 миллионов фунтов
«Манчестер Юнайтед» подпишет полузащитника «Челси» Мейсона Маунта, сообщает The Athletic.
По информации источника, манкунианцы заплатят за 24-летнего англичанина до 60 миллионов фунтов стерлингов. В ближайшее время Маунт пройдет медосмотр перед завершением трансфера.
В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.
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12
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|0
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
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|0
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20
|Лутон Таун
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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