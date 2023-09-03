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Сегодня, 18:38

Собослаи: «Я рад, что забил свой первый гол за «Ливерпуль», дальше будет больше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:0) в 4-м туре АПЛ. 22-летний футболист забил один гол.

«Всегда приятно побеждать. Я рад, что забил свой первый гол, дальше будет больше. Мы неплохо справились, быстро повели в счете 2:0 и забили гол во втором тайме. Я сказал после второй или третьей игры, что нам нужно время для того, чтобы сыграться. Мы еще не очень хорошо знаем друг друга, но будем становиться все лучше и лучше», — приводит слова Собослаи ВВС.

«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).

Доминик Собослаи
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
4
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
5
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
6
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
15
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
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Ливерпуль – Астон Вилла
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Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

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 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

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Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

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Каору Митома

Брайтон

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