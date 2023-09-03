Эмери — о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Первый тайм был ключевым»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.
«Первый тайм был ключевым. «Ливерпуль» действовал слаженно. Может быть, мы были немного слабы в некоторых действиях, и это было ключевым моментом в первом тайме. При счете 2:0 было трудно, мы пытались забить, но после третьего гола было очень сложно вернуться. Надеюсь, что травма Диего Карлоса не очень серьезная», — приводит слова Эмери ВВС.
«Ливерпуль» набрал 10 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» находится на 11-й строчке (6 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
4
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
5
|Брайтон
|4
|3
|0
|1
|12-6
|9
|
6
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
7
|Кр. Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8-9
|6
|
10
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
12
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4-8
|3
|
15
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
|
20
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|3 : 1
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|3 : 2
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|3 : 0
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Каору Митома
Брайтон
|3
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|4
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0