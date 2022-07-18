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Сегодня, 08:56

Полузащитник «Кристал Пэлас» Дукуре стал жертвой мошенников

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Ланса» Шейк Дукуре и его окружение стали жертвами мошенников после перехода в «Кристал Пэлас», сообщает Goal France.

Законный представитель Дукуре Алексис Рутман заявил, что у группы из нескольких человек имеется ряд поддельных документов, которые доказывают, что у малийского полузащитника двойная личность. Шантажисты просят деньги у футболиста в обмен на их молчание.

В сезоне-2021/22 Дукуре забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Ланс».

Источник: https://www.goal.com/fr/news/apres-son-arrivee-a-crystal-palace-doucoure-denonce-des/blt9af7072399e9f21f
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