«Арсенал» начал переговоры по трансферу Артура Мело

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в «Арсенале», пишет Tutto Mercato Web.

По данным источника, бразилец попал в список кандидатов на покупку на эту позицию. Зимой «Арсенал» уже пытался купить Мело, однако трансфер не удалось осуществить. Так как «Юве» в это межсезонье приобрел Поля Погба, клуб не станет удерживать Мело в команде.

В прошедшем сезоне он провел в серии А 20 матчей, не отметившись результативными действиями.