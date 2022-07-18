Артета рассказал, что Жезус несет угрозу для соперников

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичке команды Габриэле Жезусе после товарищеского матча с «Эвертоном» (2:0).

«Он создает хаус, неуверенность следует за вами. Он всегда готов отобрать у вас мяч. Он несет угрозу. Именно он нам нужен. Каждый раз, когда мы отдаем мяч, он активен, оказывает давление и поддерживает свою команду. Он сильно развил свои лидерские качества. Мне нравятся такие игроки, они опытные, они многому учатся, умеют чувствовать, что могут извлечь выгоду из любой ситуации, и это то, что нам нужно», — цитирует Артету ESPN.

Жезус стал игроком «Арсенала» в начале июля 2022 года.