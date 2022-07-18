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Сегодня, 07:10

Артета рассказал, что Жезус несет угрозу для соперников

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о новичке команды Габриэле Жезусе после товарищеского матча с «Эвертоном» (2:0).

«Он создает хаус, неуверенность следует за вами. Он всегда готов отобрать у вас мяч. Он несет угрозу. Именно он нам нужен. Каждый раз, когда мы отдаем мяч, он активен, оказывает давление и поддерживает свою команду. Он сильно развил свои лидерские качества. Мне нравятся такие игроки, они опытные, они многому учатся, умеют чувствовать, что могут извлечь выгоду из любой ситуации, и это то, что нам нужно», — цитирует Артету ESPN.

Жезус стал игроком «Арсенала» в начале июля 2022 года.

В сезоне-2021/22 нападающий забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити». Жезус выступал за команду с 2016 года.

Габриэл Жезус
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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