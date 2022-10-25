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Полузащитник Каллум Хадсон-Одои был разочарован своим положением в «Челси» в прошлом сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Каллум Хадсон-Одои признался, что был разочарован своим положением в «Челси» в прошлом сезоне.

«Были времена, когда все было хорошо, и ты наслаждался каждым моментом, Но были и времена, когда ты думал: «Что я сделал не так? Почему я не играю?»

Ты сидишь на скамейке или даже не попадаешь в заявку, думая: «Что я такого натворил? Разве я заслуживаю этого?»

Я хорошо тренировался каждый день, старался изо всех сил в каждом матче, но затем мне не доверяли», — цитирует Хадсон-Одои BBC.

Летом англичанин перешел в немецкий «Байер» на правах аренды. Главный тренер «Челси» Грэм Поттер готов отозвать полузащитника из аренды в январе.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
ФК Байер
ФК Челси
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 12 7 2 3 23-14 23
4
 Ньюкасл 12 5 6 1 20-10 21
5
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
6
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Вест Хэм 12 4 2 6 11-12 14
12
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
13
 Борнмут 12 3 4 5 10-25 13
14
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
15
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
16
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
17
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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34 тур
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38 тур
29.10 00:00
Ливерпуль – Лидс
 - : -
29.10 14:30
Лестер – Ман. Сити
 - : -
29.10 17:00
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
29.10 17:00
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
29.10 17:00
Брайтон – Челси
 - : -
29.10 17:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 - : -
29.10 17:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
29.10 19:30
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.10 17:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
30.10 19:30
МЮ – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
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Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
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Манчестер Сити

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Алекс Ивоби

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И К Ж
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Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

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