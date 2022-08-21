Полузащитник «Челси» Зиех близок к возвращению в «Аякс»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может вернуться в Нидерланды. Он близок к переходу в «Аякс», сообщает De Telegraaf.

На следующей неделе 29-летний марокканец прилетит в Амстердам, чтобы завершить трансфер.

Ранее сообщалось, что амстердамский клуб намерен вернуть игрока в том случае, если команду покинет нападающий Антони, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».

Зиех выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год, после чего перешел в «Челси». В минувшем сезоне на счету хавбека 44 матча во всех турнирах, проведя на поле в среднем 56 минут, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.