Полузащитник «Челси» Зиех близок к возвращению в «Аякс»
Полузащитник «Челси» Хаким Зиех может вернуться в Нидерланды. Он близок к переходу в «Аякс», сообщает De Telegraaf.
На следующей неделе 29-летний марокканец прилетит в Амстердам, чтобы завершить трансфер.
Ранее сообщалось, что амстердамский клуб намерен вернуть игрока в том случае, если команду покинет нападающий Антони, которым интересуется «Манчестер Юнайтед».
Зиех выступал за «Аякс» с 2016 по 2020 год, после чего перешел в «Челси». В минувшем сезоне на счету хавбека 44 матча во всех турнирах, проведя на поле в среднем 56 минут, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Лидс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
5
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|
6
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
10
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
12
|Нот. Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|
13
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|
14
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
15
|Ливерпуль
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|
17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|
19
|МЮ
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|
20
|Вест Хэм
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|20.08
|14:30
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|1 : 0
|20.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|3 : 1
|20.08
|17:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|1 : 1
|20.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|3 : 2
|20.08
|17:00
|
Лестер – Саутгемптон
|1 : 2
|20.08
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|0 : 3
|21.08
|16:00
|
Лидс – Челси
|3 : 0
|21.08
|16:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|0 : 2
|21.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|22.08
|22:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Морено Родриго
Лидс
|4
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|3
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|3
|П
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Джек Харрисон
Лидс
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Адам Смит
Борнмут
|3
|0
|3