Полузащитник «Астон Виллы» Грилиш может перейти в «Манчестер Сити»
12:35
«Манчестер Сити» может приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает The Athletic.
По данным источника, этим летом «Манчестер Сити» может покинуть нападающий Габриэл Жезус и хавбек Рахим Стерлинг. Оба игрока хотят получать больше игрового времени, поэтому готовы покинуть команду.
25-летний Грилиш в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 12 результативных передач. 27-летний Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 голевых передач.
Дополнительная информация:
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю