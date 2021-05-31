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Полузащитник «Астон Виллы» Грилиш может перейти в «Манчестер Сити»

12:35
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«Манчестер Сити» может приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, сообщает The Athletic.

По данным источника, этим летом «Манчестер Сити» может покинуть нападающий Габриэл Жезус и хавбек Рахим Стерлинг. Оба игрока хотят получать больше игрового времени, поэтому готовы покинуть команду.

25-летний Грилиш в этом сезоне провел 27 матчей в АПЛ, забив 7 голов и сделав 12 результативных передач. 27-летний Кейн провел 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/

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