«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с Бентеке
05:45
Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, лондонцы намерены предложить 30-летнему бельгийцу контракт до 2023 года. Текущее соглашение игрока истекает 30 июня этого года. Сообщается, что на форварда претендуют «Фенербахче» и несколько английских клубов.
В сезоне-2020/21 Бентеке провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу, а также заработал одно удаление.
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