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«Кристал Пэлас» намерен продлить контракт с Бентеке

05:45
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Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, лондонцы намерены предложить 30-летнему бельгийцу контракт до 2023 года. Текущее соглашение игрока истекает 30 июня этого года. Сообщается, что на форварда претендуют «Фенербахче» и несколько английских клубов.

В сезоне-2020/21 Бентеке провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу, а также заработал одно удаление.

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