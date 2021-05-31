Санчо готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
11:12
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport1.de.
По данным источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего игрока за 90 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что в игроке также заинтересована «Бавария».
В прошлом сезоне чемпионата Германии Санчо провел 26 матчей, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.
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