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Санчо готов продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

11:12
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport1.de.

По данным источника, немецкий клуб готов отпустить 21-летнего игрока за 90 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023 года. Сообщалось, что в игроке также заинтересована «Бавария».

В прошлом сезоне чемпионата Германии Санчо провел 26 матчей, забил восемь голов и отдал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport1.de/

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