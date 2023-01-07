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Полузащитник Андре Сантос прокомментировал переход в «Челси» из «Васко да Гама»

Иван Шитик
Корреспондент
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18-летний бразильский полузащитник Андре Сантос прокомментировал переход в «Челси».

«Это очень большая возможность для меня. «Челси» — большой клуб, выступающий в крупных турнирах, поэтому я очень взволнован. Здесь очень хорошие футболисты, и я рад оказаться в такой команде», — приводит слова Сантоса официальный сайт английского клуба.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12,5 миллиона евро.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама», забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.

ФК Васко да Гама
ФК Челси
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3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
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 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
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 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
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 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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Борнмут – Брайтон
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 - : -
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Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
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Манчестер Сити

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Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

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Нелсон Семеду

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