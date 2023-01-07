Полузащитник Андре Сантос прокомментировал переход в «Челси» из «Васко да Гама»

18-летний бразильский полузащитник Андре Сантос прокомментировал переход в «Челси».

«Это очень большая возможность для меня. «Челси» — большой клуб, выступающий в крупных турнирах, поэтому я очень взволнован. Здесь очень хорошие футболисты, и я рад оказаться в такой команде», — приводит слова Сантоса официальный сайт английского клуба.

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 12,5 миллиона евро.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама», забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную.