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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони признался, что пережил трудный момент в середине недели

Алина Савинова
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони поделился эмоциями после того, как забил гол в ворота «Эвертона» в матче 1/32 финала Кубка Англии (3:1).

«Прежде всего, я испытываю чувство радости. Приятно снова забить, особенно дома. Но, конечно, самое главное — это выход «Юнайтед» в следующий этап. Я также чувствую облегчение, так как несколько дней назад у меня был трудный моент, но я предпочитаю не комментировать то, что произошло. Это было личное дело, действительно тяжелое, но я очень благодарен Богу за то, что он оставил это позади, благодарен клубу, игрокам, тренеру, семье. Все были рядом со мной. В такие моменты ты понимаешь, кто тебя действительно любит», — приводит Daily Mail слова Антони.

Антони перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» в это межсезонье за 95 миллионов евро.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11609427/Man-United-winger-Antony-reveals-deal-really-difficult-moment-week.html
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
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П
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