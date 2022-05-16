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Сегодня, 11:58

Поль Погба не планирует продолжать карьеру в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не собирается переходить в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, француз не собирается вступать в переговоры с горожанами. Он планирует продлить карьеру в другой команде.

Сегодня, 16 мая, руководство «Ювентуса» встретится с агентами Погба для обсуждения его возможного перехода. Футболист также может стать игроком «ПСЖ».

Руководство парижан уже контактировало с окружением Погба напрямую. Француз входит в трансферный шорт-лист «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
10
 Лестер 36 13 9 14 57-57 48
11
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
12
 Кр. Пэлас 36 10 15 11 47-43 45
13
 Астон Вилла 36 13 5 18 49-50 44
14
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 36 10 6 20 39-59 36
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 36 7 13 16 32-50 34
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 1 : 0
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 2 : 2
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 1 : 1
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 1 : 1
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 1 : 5
15.05 18:30
Эвертон – Брентфорд
 2 : 3
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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