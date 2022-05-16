Поль Погба не планирует продолжать карьеру в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не собирается переходить в «Манчестер Сити», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, француз не собирается вступать в переговоры с горожанами. Он планирует продлить карьеру в другой команде.

Сегодня, 16 мая, руководство «Ювентуса» встретится с агентами Погба для обсуждения его возможного перехода. Футболист также может стать игроком «ПСЖ».

Руководство парижан уже контактировало с окружением Погба напрямую. Француз входит в трансферный шорт-лист «ПСЖ».