Эрик тен Хаг высоко отозвался о Криштиану Роналду и его роли в «МЮ»

Новый главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о форварде Криштиану Роналду.

«Роналду — гигант, ведь он уже столько всего показал. Думаю, он по-прежнему очень амбициозен. Я бы хотел сохранить его. Роналду был очень важен для «МЮ» в этом году, он способен выдавать отличную статистику», — цитирует тен Хага De Telegraaf.

Специалист сегодня, 16 мая, приступит к тренерской работе в манкунианском клубе.