Тухель подтвердил, что Кристенсен покинет «Челси» по окончании сезона

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник Андреас Кристенсен покинет клуб по окончании сезона.

«После этого сезона мы потеряем Тони Рюдигера и потеряем Кристенсена», — приводит Daily Mail слова Тухеля.

Кристенсен перешел в «Челси» в июле 2012 года. В сезоне-2021/22 датчанин забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 34 матчах за лондонцев.

В начале мая сообщалось, что 26-летний футболист близок к переходу в «Барселону» на правах свободного агента. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2022 года.