Погба рассказал, что у него украли медаль чемпиона мира

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба рассказал о своей трудной неделе на прошлой неделе, которая включала ограбление его дома и вылет из Лиги чемпионов.

«Я в порядке, моя семья тоже. У меня была довольно удивительная неделя, во время матча Лиги чемпионов узнал, что не буду играть, а, когда пошел домой, обнаружил, что дом был ограблен — три человека украли мой сейф. Там были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира...

Больше всего меня напугало то, что двое моих детей во время инцидента были дома с няней. Она все слышала, позвонила жене и охране, потом заперлась с мальчиками в комнате. Несколько дней после этого она была в шоке. Самое главное, что с моими детьми все в порядке", — цитирует Le Figaro Погба.