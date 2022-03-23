«Манчестер Юнайтед» провел собеседование с тен Хагом. Клуб доволен его английским

Руководители «Манчестер Юнайтед» провели собеседование с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, руководители остались довольны уровнем английского 52-летнего нидерландца, но при принятии решения о его назначении будут учитываться и многие другие факторы.

Отмечается, что «МЮ» проведет собеседования и с другими кандидатами.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Юнайтед» также включены Маурисио Почеттино из «ПСЖ», Хулен Лопетеги из «Севильи» и бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.