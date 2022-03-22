Гари Невилл считает, что «Арсенал» займет четвертое место в АПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал результаты «Арсенала» в текущем сезоне АПЛ.

«Не раз говорил, что нельзя полностью быть уверенным в готовности «Арсенала». Сейчас Артета и футболисты испытывают давление, так как ожидания их фанатов невероятные. Все мечтают, чтобы «Арсенал» закончил в первой четверке. Фанаты хотят видеть клуб в Лиге чемпионов», — цитирует Невилла SkySport.

На данный момент «Арсенал» идет на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 54 очка в 28 матчах.