Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба оскорбил Сульшера после матча с «Ливерпулем»

Погба пренебрежительно высказался в адрес Сульшера
08:10
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оскорбил главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера после того, как покинул поле из-за удаления в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5), сообщает Daily Mail.

По информации издания, после встречи футболист извинился перед партнерами по команде за красную карточку и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.

Погба играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин
Глава МИД Украины заявил о планах получения репараций от России
7
1