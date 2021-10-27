Погба оскорбил Сульшера после матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба оскорбил главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера после того, как покинул поле из-за удаления в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5), сообщает Daily Mail.

По информации издания, после встречи футболист извинился перед партнерами по команде за красную карточку и пренебрежительно высказался в адрес Сульшера.

Погба играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года.