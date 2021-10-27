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Тухель остался доволен игрой «Челси» в матче с «Саутгемптоном»

Тухель прокомментировал победный матч «Челси» против «Саутгемптона»
08:21
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победный матч команды против «Саутгемптона» (1:1, 4:3 по пенальти) в четвертом раунде Кубка английской лиги.

«Матч был напряженный, зрителям он должен понравиться. Открытый бой, интенсивная игра. Во время серии пенальти мы отлично действовали, показали свое мастерство. Кепа совершил один сейв, еще в одном случае был промах. Мне понравилось, насколько энергично мы действовали. Хороший матч», — цитирует Тухеля клубный канал.

Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев отличился Кай Хаверц, у гостей — Че Адамс. В серии пенальти точнее был «Челси» — 4:3.

Соперник лондонской команды по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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