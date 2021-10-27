Ван де Бек отказался от услуг Мино Райолы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек отказался работать с агентом Мино Райолой, сообщает Daily Express.

По информации источника, Райола предложил 24-летнему нидерландцу помочь с уходом из нынешнего клуба, но футболист ответил отказом.

В данный момент интересы ван де Бека представляет агентство HCM Sports Management, которое также сотрудничает с бывшим партнером футболиста по «Аяксу» Френки де Йонгом. 26 октября сообщалось, что ван де Бек хочет сменить агента, чтобы ускорить трансфер из «Манчестер Юнайтед».