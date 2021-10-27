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Ван де Бек отказался от услуг Мино Райолы

07:28
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек отказался работать с агентом Мино Райолой, сообщает Daily Express.

По информации источника, Райола предложил 24-летнему нидерландцу помочь с уходом из нынешнего клуба, но футболист ответил отказом.

В данный момент интересы ван де Бека представляет агентство HCM Sports Management, которое также сотрудничает с бывшим партнером футболиста по «Аяксу» Френки де Йонгом. 26 октября сообщалось, что ван де Бек хочет сменить агента, чтобы ускорить трансфер из «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1511784/Donny-van-de-Beek-Mino-Raiola-Man-Utd-transfer-news-SNT

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Иван Торопцев все материалы автора

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