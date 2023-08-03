Почеттино рассказал о состоянии Нкунку после травмы
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме нападающего Кристофера Нкунку.
25-летний француз получил повреждение во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1), он был заменен на 22-й минуте встречи.
«Врачи проверяют его, и я надеюсь, что это не большая проблема. Он упал, чувствует боль в колене. Мы надеемся, что это не очень серьезно», — цитирует пресс-служба клуба Почеттино.
В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» (6 августа), а «Челси» на следующей неделе сыграет против «Ливерпуля» в 1-м туре нового сезона АПЛ.
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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