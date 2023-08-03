«Челси» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией»

Дортмундская «Боруссия» и «Челси» не выявили победителя в товарищеском матче — 1:1.

В первом тайме голов забито не было. Счет был открыт лишь в концовке встречи. На 80-й минуте Мариус Вольф забил в ворота английской команды. За минуту до конца основного времени Мэйсон Берстоу спас «синих» от поражения.

В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» (6 августа), а «Челси» на следующей неделе сыграет против «Ливерпуля» в 1-м туре нового сезона АПЛ.

Товарищейский матч

«Боруссия Д» (Германия) — «Челси» (Англия) — 1:1 (0:0)

Голы: Вольф, 80 (1:0). Берстоу, 89 (1:1).