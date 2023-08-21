Почеттино рассказал, что оба нападающих «Челси» травмированы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о ситуации с нападающими в лондонкском клубе. На данный момент единственным номинальным форвардом в команде остается Николас Джексон.

«У нас есть два нападающих — Кристофер Нкунку и Армандо Броя, но оба травмированы. Найти нужный профиль очень сложно. Мы находимся в поиске. Посмотрим, сможем ли мы кого-то найти», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».