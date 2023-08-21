В понедельник, 21 августа, «Кристал Пэлас» дома сыграет с «Арсеналом» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал» можно будет в соцсети ВКонтакте.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи.

В первом туре АПЛ сезона-2023/24 команда Микеля Артеты на своем поле победила «Ноттингем Форест» со счетом 2:1, а «Кристал Пэлас» на выезде выиграл у «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица АПЛ сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»