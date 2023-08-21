Онана прокомментировал поражение «МЮ» от «Тоттенхэма»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 2-го тура АПЛ.
«Нет, я не думаю, что они были лучше нас. Мы очень хорошо начали игру, создавали моменты. К сожалению, нам не удалось забить, и я считаю, что это был ключевой момент. Если бы мы забили в первом тайме, это была бы точно другая игра», — цитирует Онану BBC.
«МЮ» занимает десятое место в АПЛ после двух туров. В следующем матче команда встретится с «Ноттингем Форест» на своем поле.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Брайтон
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
2
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
4
|Брентфорд
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Вест Хэм
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
6
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
7
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
11
|Фулхэм
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Нот. Форест
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
17
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
18
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
19
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|2 : 1
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|0 : 3
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 1
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|1 : 4
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|2 : 0
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|1 : 0
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|4 : 0
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|3 : 1
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|2
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
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