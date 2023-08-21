Онана прокомментировал поражение «МЮ» от «Тоттенхэма»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отреагировал на поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 2-го тура АПЛ.

«Нет, я не думаю, что они были лучше нас. Мы очень хорошо начали игру, создавали моменты. К сожалению, нам не удалось забить, и я считаю, что это был ключевой момент. Если бы мы забили в первом тайме, это была бы точно другая игра», — цитирует Онану BBC.

«МЮ» занимает десятое место в АПЛ после двух туров. В следующем матче команда встретится с «Ноттингем Форест» на своем поле.