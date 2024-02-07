Почеттино обвинил в двойных стандартах критиков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на критику со стороны СМИ и болельщиков после второго подряд поражения команды в чемпионате Англии.

31 января синие уступили «Ливерпулю» со счетом 1:4, а 4 февраля проиграли «Вулверхэмптону» (2:4).

«Иногда мы можем допустить ошибку, но это футбол. Это произошло, и нам нужно продолжать двигаться дальше и оставаться сильными. Я думаю, у нас очень хорошие игроки, но по разным причинам у нас не получается действовать так, как ожидают люди. После поражения от «Ливерпуля» они говорили что-то по типу: «Это огромный провал. Посмотрите на «Челси» — это плохо, теперь они проигрывают «Ливерпулю». Но я не слышал, чтобы то же самое говорили про подобный результат «Ливерпуля» после матча с «Арсеналом», — приводит Goal слова тренера.

Почеттино возглавляет «Челси» с июля 2023 года. На данный момент его команда идет на 11-м месте в таблице АПЛ с 31 очком в 23 матчах.

Ранее появилась информация о том, что 51-тренера могут уволить из «Челси» после поражения от «Вулверхэмптона».