Гвардиола рассказал, кто в будущем заменит Кевина Де Брейне в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника команды Фила Фодена в текущем сезоне.

«В этом сезоне Фил оказывает наибольшее влияние на результат команды в плане голов и передач. Он очень важен для нас. Он очень хорошо читает игру, играет просто и более агрессивно, чем раньше. Фил разумно перемещается по полю, чтобы команда получила преимущество от этого. Он исключительный игрок», — приводит пресс-служба «Ман Сити» слова Гвардиолы.

По его словам, Фоден в будущем заменит многолетнего лидера клуба Кевина Де Брейне.

«В будущем он заменит Кевина Де Брейне и Бернарду Силву. Каждый сезон он получает опыт, который будет потом передавать другим», — добавил тренер.

23-летний Фоден выступает за основную команду «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за горожан во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 9 результативными передачами.