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Сегодня, 08:33

Гвардиола рассказал, кто в будущем заменит Кевина Де Брейне в «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Футболист Фил Фоден
Фил Фоден.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника команды Фила Фодена в текущем сезоне.

«В этом сезоне Фил оказывает наибольшее влияние на результат команды в плане голов и передач. Он очень важен для нас. Он очень хорошо читает игру, играет просто и более агрессивно, чем раньше. Фил разумно перемещается по полю, чтобы команда получила преимущество от этого. Он исключительный игрок», — приводит пресс-служба «Ман Сити» слова Гвардиолы.

По его словам, Фоден в будущем заменит многолетнего лидера клуба Кевина Де Брейне.

«В будущем он заменит Кевина Де Брейне и Бернарду Силву. Каждый сезон он получает опыт, который будет потом передавать другим», — добавил тренер.

23-летний Фоден выступает за основную команду «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за горожан во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://www.mancity.com/
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Ман. Сити 22 15 4 3 54-25 49
3
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 22 6 4 12 32-39 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
Результаты / календарь
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38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 - : -
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 - : -
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
 - : -
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Кр. Пэлас – Челси
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

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