«Астон Вилла» сыграет с «Челси» в ответном матче 1/16 финала Кубка Англии в среду, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Астон Вилла» — «Челси» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

26 января, в первой игре команды не смогли выявить победителя, игра завершились вничью — 0:0.

Победитель этой пары сыграет в 1/8 финала Кубка страны против «Лидса».

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