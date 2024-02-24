Почеттино надеется на справедливое судейство в финале Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино выразил надежду на то, что судейство в финале Кубка английской лиги против «Ливерпуля» будет справедливым.

«Мы должны быть уверены, что судьи будут справедливы в каждом эпизоде. Когда мы играли против «Ливерпуля» на «Энфилде», арбитры принимали слишком много неоднозначных решений, каждое из которых было не в нашу пользу. Нам не дали два пенальти. Хочется, чтобы к нам относились справедливо», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино.

Финал Кубка английской лиги «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 25 февраля и начнется в 18.00 (мск).

Главным арбитром матча назначен Крис Кавана.