Мойес: «Руководство «Вест Хэма» предложило мне новый контракт. Я приму решение в конце сезона»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«У меня было несколько хороших разговоров с владельцами команды. Мне предложили новый контракт, так что решать мне. Я приму решение в конце сезона», — приводит Sky Sports слова Мойеса.

Мойес возглавлял «Вест Хэм» с ноября 2017 года по май 2018 года, после чего был отправлен в отставку, а в декабре 2019 года вернулся в клуб. Нынешний контракт 60-летнего шотландца действует до конца июня 2024 года.

«Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ с 36 очками в 25 матчах.