Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы команду возглавил Нагельсманн

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», хочет, чтобы новым главным тренером команды стал Юлиан Нагельсманн, утверждает Sports Zone.

По данным источника, 35-летний немец — главный кандидат для руководства «красных дьяволов» в случае увольнения Эрика тен Хага. Несмотря на то, что команда стала демонстрировать результат под руководством нидерландца в последних матчах, Рэтклифф недоволен методами работы специалиста и хотел бы видеть на его посту кого-то другого.

Юлиан Нагельсманн с сентября 2023 года возглавляет сборную Германии. До этого он работал в «Хоффенхайме», «Лейпциге» и «Баварии».

Контракт специалиста со сборной Германии действует до конца июля 2024 года.