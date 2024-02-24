Новый владелец «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы команду возглавил Нагельсманн
Бизнесмен Джим Рэтклифф, который стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», хочет, чтобы новым главным тренером команды стал Юлиан Нагельсманн, утверждает Sports Zone.
По данным источника, 35-летний немец — главный кандидат для руководства «красных дьяволов» в случае увольнения Эрика тен Хага. Несмотря на то, что команда стала демонстрировать результат под руководством нидерландца в последних матчах, Рэтклифф недоволен методами работы специалиста и хотел бы видеть на его посту кого-то другого.
Юлиан Нагельсманн с сентября 2023 года возглавляет сборную Германии. До этого он работал в «Хоффенхайме», «Лейпциге» и «Баварии».
Контракт специалиста со сборной Германии действует до конца июля 2024 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|5
|3
|59-26
|59
|
3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62-23
|58
|
4
|Астон Вилла
|26
|16
|4
|6
|56-35
|52
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|26
|14
|2
|10
|36-36
|44
|
7
|Брайтон
|26
|10
|9
|7
|49-41
|39
|
8
|Вест Хэм
|26
|11
|6
|9
|40-46
|39
|
9
|Вулверхэмптон
|26
|11
|5
|10
|40-40
|38
|
10
|Ньюкасл
|26
|11
|4
|11
|54-45
|37
|
11
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
12
|Фулхэм
|26
|9
|5
|12
|36-42
|32
|
13
|Кр. Пэлас
|26
|7
|7
|12
|31-44
|28
|
14
|Борнмут
|25
|7
|7
|11
|33-47
|28
|
15
|Эвертон
|26
|8
|7
|11
|28-34
|25
|
16
|Брентфорд
|26
|7
|4
|15
|37-48
|25
|
17
|Нот. Форест
|26
|6
|6
|14
|34-48
|24
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|26
|3
|4
|19
|25-58
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|26
|3
|4
|19
|22-66
|13
|2.03
|18:00
|
Брентфорд – Челси
|- : -
|2.03
|18:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|- : -
|2.03
|18:00
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|2.03
|18:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|2.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|2.03
|20:30
|
Лутон Таун – Астон Вилла
|- : -
|3.03
|16:00
|
Бернли – Борнмут
|- : -
|3.03
|18:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|4.03
|23:00
|
Шеффилд Юн. – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|14
|П
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|23
|1
|7