Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может снова возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Independent.

По данным источника, руководство «шпор» хочет вернуть 49-летнего специалиста из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения Почеттино. Специалист на данный момент возглавляет «ПСЖ».

Аргентинец работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.