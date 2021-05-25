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Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм»

08:28
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Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может снова возглавить «Тоттенхэм», сообщает The Independent.

По данным источника, руководство «шпор» хочет вернуть 49-летнего специалиста из-за возможного ухода Гарри Кейна, который может изменить свое решению в случае возвращения Почеттино. Специалист на данный момент возглавляет «ПСЖ».

Аргентинец работал в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги.

Дополнительная информация:

https://www.independent.co.uk/

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