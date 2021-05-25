Себальос попрощался с «Арсеналом»: «Уверен, что команда скоро вернется на вершину»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос, арендованный «Арсеналом», попрощался с английским клубом.

«Спасибо «Арсеналу» и болельщикам за то, что с самого первого дня приветствовали меня с большой любовью, дали мне почувствовать себя «гуннером» и позволили быть частью своей семьи. Сложный год — по многим причинам — подошел к концу. Особенно сложный из-за того, что мы лишились шанса провести домашние матчи с нашими болельщиками. Тем не менее, я уверяю вас, что никогда не забуду вашу теплоту и поддержку в каждый момент.

Я уверен, что «Арсенал», будучи исторической и великой командой, скоро вернется на вершину, выиграет чемпионаты и будет ориентиром, как это есть и всегда было. Этот клуб, и особенно его болельщики, заслуживают этого, и я уверен, что они этого добьются», — написал Себальос в Instagram.

В минувшем сезоне Себальос провел 40 матчей за «Арсенал», в которых отметился тремя результативными передачами.