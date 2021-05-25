Фергюсон отправился на финал Лиги Европы с основным составом «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправился на финал Лиги Европы в Польшу вместе с основным составом манкунианцев, информирует Goal.

По данным источника, нынешний тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер хочет воссоздать атмосферу, которая была в финале Лиги чемпионов 1999 года. Тогда «красные дьяволы» обыграли «Баварию» (2:1) в добавленное время.

Финал Лиги Европы, в котором «МЮ» сыграет с «Вильярреалом», состоится 26 мая в Гданьске. Начало — в 22.00 (мск).