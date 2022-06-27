Петр Чех покинет «Челси» в ближайшие дни

Технический директор и спортивный советник «Челси» Петр Чех 30 июня покинет клуб, сообщает пресс-служба клуба.

По данным источника, экс-голкипер лондонцев решил уйти из «Челси» после ухода спортивного директора Марины Грановской и председателя совета директоров Брюса Бака.

Должность Грановской временно займет новый совладелец «Челси» Тодд Боули. Кто станет заменой Чеха — пока не сообщается.

Экс-голкипер «Челси» занимал свою должность советника в тренерском штабе клуба с зимы 2019 года.