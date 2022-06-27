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Сегодня, 09:41

Роналду может стать капитаном «МЮ» вместо Магуайра

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать капитаном команды вместо защитника Гарри Магуайра, пишет Mirror.

По информации издания, португалец может сменить англичанина, так как Магуайра по ходу прошедшего сезона неоднократно критиковали.

В скором времени главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг обсудит с Роналду его будущее в клубе и тогда, возможно, предложит ему стать капитаном.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Криштиану Роналду
Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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