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Сегодня, 14:51

Кристенсен рассказал, как пережил уход из «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Челси» Андреас Кристенсен рассказал о своих эмоциях после ухода из лондонского клуба. В системе «синих» футболист провел 10 лет.

«Я провел невероятные 10 лет в «Челси». Но потом я понял, что настало время принять новый вызов, это решение поддержала и моя семья. Ментально было очень тяжело покидать «Челси», это решение далось мне непросто», — цитирует датчанина Standard.

В составе «Челси» Кристенсен выиграл с «Челси» Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Андреас Кристенсен
ФК Челси
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