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Сегодня, 00:10

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
Евгений Козинов
Корреспондент

«Манчестер Сити» переиграл «Петерборо» в 1/8 финала Кубка Англии — 2:0. Матч прошел на стадионе «Лондон Роуд».

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине в составе гостей голами отметились Рияд Махрез и Джек Грилиш.

Соперник «горожан» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

Действующим победителем турнира является «Лестер». Наиболее титулованым клубом Кубка Англии является «Арсенал» (14 побед).

Англия. Кубок. 1/8 финала
01 мар, 22:15. Weston Homes Stadium (Петерборо)
Петерборо
0:2
Манчестер Сити
Голы
Махрез, 60 (0:1), Грилиш, 67 (0:2)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш (Стоунс, 46) Аке (Ляпорт, 46) Зинченко Жоау Канселу Гюндоган Фернандинью Габриэл Жезус Грилиш Махрез Фоден
Предупреждения
Аке 17’, Фернандинью 70’
Судьи
Мэдли (Англия)

Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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