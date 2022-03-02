«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

«Манчестер Сити» переиграл «Петерборо» в 1/8 финала Кубка Англии — 2:0. Матч прошел на стадионе «Лондон Роуд».

В первом тайме голов забито не было. Во второй половине в составе гостей голами отметились Рияд Махрез и Джек Грилиш.

Соперник «горожан» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

Действующим победителем турнира является «Лестер». Наиболее титулованым клубом Кубка Англии является «Арсенал» (14 побед).